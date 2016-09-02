﻿إنفانتينو يعتبر اختبار «تكنولوجيا الفيديو» حدثا تاريخيا

روما – د ب أ: قال السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن اللعبة شهدت حدثا تاريخيا باختبار «تكنولوجيا مساعدة الحكام عبر إعادة تشغيل مقاطع الفيديو» خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز فرنسا على إيطاليا 3/1.

وأوضح إنفانتينو أن الحكم الهولندي بيورن كيبرز أشار إلى مساعديه بمراجعة التسجيلات المصورة لاتخاذ قرار إزاء ادعاءات وجود لمسة يد داخل منطقة الجزاء من الفرنسي لايفين كورزاوا للتصدي لرأسية من دانييلي دي روسي. وقال إنفانتينو: «رأيتم أن الحكم أوقف اللعب لثوان، تأكد خلالها الحكمان المساعدان بالخارج من عدم ارتكاب مخالفة». وأجرى الفيفا خلال المباراة أول اختبار دولي لتكنولوجيا مساعدة الحكام عبر الفيديو، والتي تتضمن إمكانية تلقي حكم الساحة رسائل من المساعدين. ومن جانبه، قال كيبرز إن التكنولوجيا أثبتت خلال مناسبتين في المباراة أنها تقدم «مساعدة كبيرة». ويسعى إنفانتينو لتطبيق تكنولوجيا مساعدة الحكام عبر الفيديو في نهائيات كاس العالم 2018، لكن المزيد من الاختبارات ستجرى قبل اتخاذ القرار النهائي.