﻿البرتغال تسحق جبل طارق بخماسية

لشبونة – د ب أ: حقق المنتخب البرتغالي بطل أوروبا انتصارا ساحقا وتغلب على ضيفه منتخب جبل طارق 5/صفر في المباراة الودية استعدادا لخوض التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018. وأنهى المنتخب البرتغالي، الذي افتقد جهود النجم كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة، الشوط الأول متقدما بهدف وحيد سجله لويس ناني في الدقيقة 27. وفي الشوط الثاني، أمطر المنتخب البرتغالي شباك ضيفه بأربعة أهداف أحرزها ناني وجواو كانسيلو وبرناردو سيلفا وبيبي في الدقائق 55 و73 و76 و79. ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات بلقاء مضيفه السويسري يوم الثلاثاء المقبل، بينما يستضيف منتخب جبل طارق نظيره اليوناني في اليوم ذاته.

اليونان تهزم هولندا في عقر دارها

أمستردام – د ب أ: حقق المنتخب اليوناني انتصارا صعبا خارج أرضه وتغلب على مضيفه الهولندي 2/1 في المباراة الودية ضمن استعداداتهما للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018. وتقدم المنتخب الهولندي بهدف أحرزه جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 14 ثم أدرك كوستاس ميتروغلو التعادل لليونان في الدقيقة 29 قبل أن يسجل زميله جانيس جيانيوتاس هدف الفوز في الدقيقة 74. ويستهل المنتخب اليوناني مشواره في التصفيات بلقاء جبل طارق يوم الثلاثاء المقبل كما يحل المنتخب الهولندي ضيفا على نظيره السويدي في اليوم ذاتهه.