﻿بداية سيئة لفينتورا مع إيطاليا… ودوناروما أصغر حارس في تاريخ الآزوري

روما – د ب أ: تلقى جانبييرو فينتورا صدمة في بداية مشواره في تدريب المنتخب الإيطالي حيث خسر على أرضه ووسط جماهيره بمدينة باري أمام نظيره الفرنسي 1/3 في مباراة ودية ضمن استعداداتهما للتصفيات الأوروبية لنهائيات كأس العالم 2018.

وعلى ملعب «سان نيكولا»، افتتح أنتوني مارسيال التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 17 ثم الطليان بهدف لغرازيانو بيلي في الدقيقة 21. وبعدها حسم أوليفيه جيرو ولايفن كورزاوا المباراة لفرنسا بهدفين في الدقيقتين 28 و81. وتراجع الأداء الهجومي للمنتخب الإيطالي بشكل كبير في الشوط الثاني الذي لم يشهد سوى فرصة وحيدة لإيطاليا كانت من نصيب بيلي حين سدد الكرة فوق العارضة. وشهدت المباراة المشاركة الدولية الأولى للمدافع الإيطالي دانييل روغاني ومواطنه المهاجم أندريا بيلوتي.

وأصبح جانلويجي دوناروما البالغ 17 عاما أصغر حارس مرمى يمثل منتخب إيطاليا. وشارك حارس مرمى ميلان، والذي أصبح أيضا أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الإيطالي على مدار 105 أعوام، مع بداية الشوط الثاني بدلا من المخضرم جانلويجي بوفون (38 عاما) وهو الأكثر خوضا للمباريات الدولية مع إيطاليا برصيد 162 مباراة. وكانت ايطاليا متأخرة 2-1 عندما شارك دوناروما قبل أن تهتز شباكه في الدقيقة 81 بهدف كورزاوا ثم أنقذ فرصة من ركلة حرة نفذها بول بوغبا أغلى لاعب في العالم. وقال دوناروما: «بوفون أخبرني أنه يجب أن أتحلى بالهدوء وأن أفعل المعتاد واستمتع بالأمر». وأضاف: «لا يمكنني وصف الأمر. أريد توجيه الشكر للمدرب على هذه الفرصة وخوض أول مباراة مع المنتخب».

وشهدت المباراة أول تجربة دولية لاستخدام مساعد الحكم المخصص للقطات الفيديو والإعادة التلفزيونية. وقال الاتحاد الدولي (الفيفا) إن الحكم المساعد يمكنه التواصل مع الحكم بيورن كويبرز لكن دون إيقاف المباراة لمتابعة الإعادة. وأضاف الفيفا: «يتوقع الفيفا الحصول على نتائج تساعده على إجراء تدريبات في المستقبل للحكام الكبار حول الإعادة التلفزيونية».