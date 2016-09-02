﻿هدف ميسي يمنح الأرجنتين الصدارة… والبرازيل تسحق الاكوادور… وخسارة مفاجئة لتشيلي

عواصم – رويترز: عاد ليونيل ميسي من الاعتزال وسجل هدفا ليقود الارجنتين بعشرة لاعبين للفوز 1-صفر على اوروغواي وتصدر تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، وهز غابرييل جيسوس الشباك مرتين وتسبب في ركلة جزاء ليقود البرازيل لفوز مستحق 3-صفر خارج ملعبها على الاكوادور.

وأحرز هداف المنتخب الارجنتيني عبر العصور هدفه الـ56 مع الفريق، في الشوط الأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالمدافع خوسيه ماريا خيمينيز وخدعت الحارس فرناندو موسليرا. ولعبت الارجنتين بعشرة لاعبين بعد طرد المهاجم باولو ديبالا، الذي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 31 لكن الكرة ارتدت من العارضة، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. واندفعت أوروغواي في الهجوم بعد هدف ميسي وأنقذ خافيير ماسكيرانو مدافع الارجنتين فرصة من لويس سواريز. وواصلت أوروغواي هجومها في الشوط الثاني لكن بلا خطورة حقيقية على مرمى الحارس سيرجيو روميرو. وقال ميسي: «أردت أن أكون هنا بعد كل الارتباك الذي سببته عندما قلت إنني لن أعود وبالفعل عدت». وأعلن ميسي اعتزاله في يونيو/ حزيران بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام تشيلي في نهائي كوبا أمريكا قبل أن يقرر العودة إلى المنتخب. وأضاف: «منذ هذا القرار أظهرت الجماهير حبها لي وأشعر بالامتنان. كان من الصعب عدم العودة». وتتصدر الارجنتين التصفيات التي تضم عشرة منتخبات برصيد 14 نقطة من سبع مباريات متفوقة بنقطة واحدة عن اوروغواي وكولومبيا والاكوادور.

وافتتح نيمار التسجيل للبرازيل من ركلة جزاء حصل عليها غابرييل جيسوس في الدقيقة 71. وضاعف جيسوس تقدم البرازيل في الدقيقة 88 من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من مارسيلو. وسجل مهاجم بالميراس هدفه الثاني والثالث للبرازيل في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء. وقال اللاعب البالغ 19 عاما والذي سينضم إلى مانشستر سيتي بنهاية العام الحالي: «لا يمكنك تقديم أداء أفضل في أول مباراة مع المنتخب. أنا سعيد للغاية بهز الشباك في أول مباراة ليس فقط بالهدفين لكن من أجل أول مباراة وللفريق». وهذا هو الفوز الأول للبرازيل في كيتو في 33 عاما. ورغم البداية الجيدة للاكوادور إلا أنها حصلت على فرص قليلة للغاية للتسجيل. وتحسن أداء البرازيل في الشوط الثاني وساعدها طرد خوان باريديس لاعب الاكوادور بعد دقائق قليلة من تسجيل هدف التقدم. ورفعت البرازيل رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الخامس.

وفازت كولومبيا 2-صفر على فنزويلا. وتقدم خيميس رودريغز لكولومبيا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني قبل أن يضيف مكنيلي توريس الهدف الثاني قبل عشر دقائق من النهاية. وتغلبت باراغواي 2-1 على تشيلي التي سقطت بصورة مفاجئة، وانتصرت بوليفيا 2-صفر على بيرو. وتتأهل أربعة منتخبات مباشرة إلى كأس العالم بينما يلعب الخامس مع بطل الأوقيانوس.