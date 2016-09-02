﻿تظاهرة « فضاء الناس» محاولة جادة لفتح جسور التواصل بين الجمهور والفن التشكيلي

الدار البيضاء – «القدس العربي»: بصمت الجمعية الوطنية للفنون التشكيلية على دورة متميزة وناجحة من « فضاء الناس « سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى العدد الكبير من الجمهور الذي واكب هذه التظاهرة الفنية وأيضا على مستوى الاستقبال والإقامة . وهكذا حدث بحضور جمهور غفير من جميع الفئات العمرية بساحة مسجد الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء والعديد من الصحافيين والفنانين والنقاد والمثقفين والمبدعين والمهتمين بالفن التشكيلي والسلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية.

فقد شهد مساء الجمعة 26 اغسطس/آب 2016 انطلاقة تظاهرة « فضاء الناس « في دورتها الخامسة تحت شعار :» حوار الثقافات «، وهي تظاهرة للجمهور من أجل تقريبه من هذا الفن الراقي والجميل، وفتح جسور التواصل المباشر مع الفنانين، وخلق نقاش فني حول اللوحة كتعبير لوني وروحي ووجداني …

تظاهرة « فضاء الناس « التي شاركت فيها هذه السنة 53 فنانة وفنانا من خارج المغرب: روسيا، أوكرانيا، الصين، بلجيكا، كندا، الجزائر، اسبانيا، فرنسا، السعودية، السينغال، الغابون، الامارات العربية المتحدة. ومن المغرب: مراكش، الصويرة، أكادير، العيون، الناضور، القنيطرة، أسفي، المحمدية، الجديدة، بنجرير، الرباط والدار البيضاء. وعرفت التظاهرة إقبالا جماهيريا متميزا طيلة أيام التظاهرة الثلاثة، حيث رسم الفنانون لوحاتهم بمعية الجمهور الذي انخرط بشكل تلقائي في هذا الفعل الفني وتجاوب مع الفنانين وفتح نقاشا حول اللوحة والفن التشكيلي بشكل عام، كما طالب المزيد من هذه التظاهرات الفنية التي تساهم في تهذيب الذوق والروح والفكر.

وفي تصريح صحافي أكد الفنان التشكيلي عبد اللطيف الزين رئيس الجمعية الوطنية للفنون التشكيلية ومدير الدورة أن هذا الحدث الفني يهدف إلى تقوية أواصر التعارف وتبادل التجارب بين الفنانين، ومناسبة لتقريب الجمهور من الفن التشكيلي الذي ظل حبيس القاعات والأروقة الفنية .

وقال الزين إن الجمعية تهدف من خلال شعار الدورة إلى تأكيد دور الفن في خلق حوار بين الفنانين على اعتبار الحوار بوابة التلاقي، نور الطريق الآمن به نعرف بعضنا البعض معرفة أوضح، ومن خلاله نقترب أكثر من بعضنا لكي نحقق الحلم المشترك بعالم باسم كله مسرات وحب واحترام الآخر، ومن هذا المنطلق يعزف كل فنان على إيقاع لون واحد …الحوار اليوم …والحوار دائما …

من جهته اعتبر بوشعيب فقار، محافظ مؤسسة مسجد الحسن الثاني، أن تظاهرة «فضاء الناس» محطة تستقطب الزوار من مختلف الطبقات والجنسيات لكي يحاوروا ويتحاوروا حول أعمال تشكيلية لفنانين تختلف وتتنوع إبداعاتهم .

وأشار فقار إلى أن هذه الدورة تندرج في إطار سعي المؤسسة لتعزيز التنشيط الثقافي لتشكل نقطة إشعاع سواء عن طريق المكتبة الوسائطية أو أكاديمية الفنون التقليدية .

ولفت إلى أهمية هذا المعرض المفتوح في وجه العموم الذي يشكل مناسبة لكي يتعلم المواطن قراءة اللوحة والتعرف على أهمية الألوان وفهم لغة الفن التشكيلي الذي لا يجب أن يظل، برأيه، منحصرا في الأروقة التي ترتادها النخبة فقط .

53 لوحة فنية تشكيلية تم رسمها خلال أيام التظاهرة شكلت لوحة فسيفسائية رائعة ، تم عرضها للعموم بساحة الأمم المتحدة في قلب العاصمة الاقتصادية للمغرب، والتي تشكل ثمرة عمل متميزة بصم عليها الفنانون المشاركون مؤكدة على المستوى العالي والرفيع للفنانات والفنانين المشاركين في الدورة الخامسة من « فضاء الناس «. هذا المعرض سيستمر طيلة شهر سبتمبر/ايلول الحالي.

وقد تميزت هذه الدورة بعقد لقاء المحبة والتعايش بين الفنانين والذي احتضنته قاعة العروض بإحدى فنادق الدار البيضاء مساء يوم السبت 27 أغسطس/آب الماضي والذي شكل مناسبة لفتح نقاش حول شعار الدورة « حوار الثقافات « تميز بتدخلات الفنانين في صلب الموضوع والتي أجمعت كلها على نجاح الدورة التي عملت على خلق تواصل مباشر بين الفنان والجمهور والذي ساهم في تقريب الفن التشكيلي من عموم الناس من مختلف مشاربهم وأجناسهم وأعمارهم، وفرصة أيضا للفنانين لتكسير الحواجز وإبداع لوحات في الفضاء بعيدا عن محرابهم الفني وطقوسهم … كما أكد الفنانون على ضرورة المساهمة في الحفاظ على هذا المكتسب الفني « فضاء الناس» والانخراط في استمراره كفعل ثقافي فني.