﻿الإعصار «هرمين» ضرب سواحل فلوريدا ثم تحول إلى عاصفة استوائية خطيرة

■ ميامي ـ أ ف ب: حذر مسؤولون امريكيون من ان العاصفة الاستوائية هرمين تشكل خطراً على حياة السكان رغم ان قوتها تراجعت من فئة الاعصار بعدما ضربت ولاية فلوريدا والساحل الشرقي.

واعلن المركز الوطني لمراقبة الأعاصير الذي يوجد مقره في ميامي ان العاصفة وبعدما تراجعت قوتها من اعصار اثر وصولها الى ساحل فلوريدا الجمعة، اصبحت على بعد 80 كلم شمال شرق عاصمة الولاية تلاهاسي وتنتقل نحو جورجيا.

واضاف ان الرياح التي بلغت سرعتها 70 ميلاً في الساعة ( 110 كلم/الساعة) والأمطار الغزيرة التي رافقت العاصفة تسببت في فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المنازل وهي تتجه نحو الشمال الشرقي بسرعة 14 ميلاً في الساعة.

وضربت هرمين التي كانت مصنفة إعصاراً من الفئة الأولى حوالى الساعة 5,30 ت غ منطقة سانت ماركس جنوب العاصمة تلاهاسي كما اضاف المركز. وقال المركز «هناك خطر وقوع فيضانات يمكن ان تهدد السكان في الساعات الـ12 الى 24 المقبلة على طول سواحل خليج المكسيك». وقال رئيس بلدية تلاهاسي اندرو غيلوم ان العديد من خطوط التيار الكهربائي قطعت وهناك حوالى مئة الف منزل بدون كهرباء. واضاف لشبكة «سي ان ان»، «تعمل فرقنا الان على تقييم الاضرار». وطلب من السكان البقاء داخل منازلهم فيما اكدت السلطات ان انقطاع الكهرباء لا يشكل خطراً على حياة السكان.

و«هرمين» هو رابع إعصار يسجل في موسم الأعاصير في الأطلسي في 2016.