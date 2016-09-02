مصادر: أمريكا وروسيا تقتربان من اتفاق بشأن هدنة حلب وإدخال المساعدات

واشنطن- رويترز- ذكرت مصادر دبلوماسية الجمعة أن الولايات المتحدة وروسيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق يحدد وقفاً لإطلاق النار مدته 48 ساعة في حلب، ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة، ويحدّ من الطلعات الجوية للحكومة السورية.

وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن الاتفاق لم يصل إلى صورته النهائية، وإن عناصره الرئيسية لا تزال قيد البحث، ومن المرجح أن تكون لدى الأطراف المعنية الحاسمة، ومن بينها وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، وجماعات المعارضة السورية شكوك إزاءه.

وإذا جرى التوصل إلى اتفاق فقد يؤدي إلى تبادل للمعلومات بين الولايات المتحدة وروسيا بما يسمح للقوات الروسية باستهداف مقاتلين تابعين لما كانت تعرف سابقاً بـ “جبهة النصرة”، والتي تعتبرها الولايات المتحدة جماعة إرهابية مرتبطة بـ “القاعدة”.

وقال مصدر “لم ينجز بعد” مضيفاً أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف قد يعلنان عن الاتفاق إذا جرى التوصل إليه يوم الأحد على أقرب تقدير، بيد أن ذلك الموعد قد يتأخر فيما يبدو إلى الاثنين أو بعد ذلك.