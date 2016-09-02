موجة غضب إثر نشر “شارلي ايبدو” رسماً كاريكاتورياً لضحايا زلزال إيطاليا





روما- أ ف ب- نشرت أسبوعية “شارلي ايبدو” الفرنسية الساخرة في عددها الصادر الجمعة رسماً كاريكاتورياً لضحايا الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا مطلع الأسبوع الماضي وأوقع حوالى 300 قتيل، الأمر الذي أثار موجة غضب واستنكار في إيطاليا وخارجها.

وقال وزير العدل الإيطالي اندريا اورلاندو إن “هذه الرسوم تثير الاشمئزاز. لا أرى فائدة من التعليق أكثر، لأنني أعتقد أننا إذا فعلنا ذلك نكون نحقق ما يسعون إليه (..) أي إثارة فضيحة، وبالتالي حصول نقاش وجذب انتباه وسائل الإعلام”.

أما رئيس مجلس الشيوخ بييترو غراسو فأكد على أهمية “احترام حرية السخرية والتهكم”، ولكنه أضاف “يمكنني أيضاً أن أقول إن لدي الحرية للقول إن كل هذا مقرف”.

والرسم الذي أثار هذه الموجة من ردود الفعل يحمل عنوان “زلزال على الطريقة الإيطالية”، ويستعير ثلاثة أنواع من المعكرونة الإيطالية لتصوير ضحايا الزلزال، إذ إنه يصور رجلاً مدمى وفوقه عبارة “بيني بصلصة الطماطم”، وآخر جريحاً وفوقه عبارة “بيني بالفرن”، بينما تظهر في زاوية الرسم جثث مطمورة تحت طبقات من الركام وفوقها عبارة “لازانيا”.

وخرجت أولى ردود الفعل على الرسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تراوحت بين مستنكر للرسم ومؤيد لحرية التعبير عن الرأي بصرف النظر عن مضمون هذا الرأي.

وتعليقاً على الرسم كتب اليساندرو اورسو على تويتر بالفرنسية مخاطباً “شارلي ايبدو” “العار عليكم، لا تعبثوا بأموات الآخرين”.

بدورها قالت السفارة الفرنسية في روما في بيان إن “الآراء التي يعبر عنها الصحافيون حرة”، و”الرسم المنشور في “شارلي ايبدو” لا يمثل بتاتاً موقف فرنسا”.