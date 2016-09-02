انشقاق “لواء التحرير” عن “قوات سورية الديمقراطية” وانضمامه إلى “درع الفرات”





دمشق- د ب أ- نفت وسائل إعلام كردية الجمعة الأنباء التي تحدثت عن انشاق “لواء أحرار الرقة” عن “قوات سورية الديمقراطية”، الذي يرابط على جبهات تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف الرقة الشمالي، وانضمامه إلى قوات “درع الفرات” بعد انشاق “لواء التحرير” وانضمامه إلى قوات “درع الفرات”.

ونقلت المصادر الإعلامية الكردية بياناً صادراً عن قائد “لواء أحرار الرقة” فرحان العسكر نفى فيه الإشاعات التي تحدثت عن انشقاقه: “نؤكد أننا مرابطون على الجبهات القتالية كجزء حيوي من هيكلية “قوات سورية الديمقراطية” بغرض مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، وأن الإشاعات التي تداولتها بعض الوسائل الإعلامية حول انشقاقهم من “قوات سوريا الديمقراطية” عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً”.

ونقل ناشطون مقربون من “لواء أحرار الرقة” أن مواجهات جرت اليوم بين قوات “اللواء” و”وحدات الحماية” الكردية في منطقة القادرية شمال غرب مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي ، وأن البيان الذي نقل عن قائد اللواء تم رغماً عنه بعد تهديده بقصف طائرات التحالف لمقر اللواء.

وتأتي هذه التطورات بعد انشقاق “لواء التحرير” التابع لـ “الجيش السوري الحر”، بقيادة عبد الكريم العبيد ( أبو محمد كفر زيته )، مدير العلاقات العامة في “قوات سوريا الديمقراطية” وتوجهه إلى تركيا والانضمام الى قوات “درع الفرات” الجمعة.

وقال سكان محليون في مدينة تل ابيض إن مواجهات جرت بين عناصر “وحدات حماية الشعب” الكردي وعناصر “اللواء” في قرية قنيطرة حوالي 30 كم شرق مدينة تل أبيض، سقط خلالها عدد من القتلى في صفوف عناصر “الوحدات”، وأن عناصر “لواء التحرير” دخلوا الأراضي التركية بعتادهم الكامل “.

وأكد السكان أن “وحدات الحماية” الكردية استقدمت تعزيزات عسكرية من مدينة رأس العين، حوالي 90 كم شرق، توجهت إلى قرية قنيطرة، وقامت “وحدات الحماية” بقطع طريق تل أبيض- رأس العين بشكل كامل “.

وتشهد منطقة تل ابيض استنفاراً كبيراً اليوم، حيث عزّزت “وحدات الحماية” الكردية حواجزها ونشرت حواجز طيارة في محيط مدينة تل أبيض.