الصين تصادق على اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي

بكين - أ ف ب – أفادت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية ان الصين، أكبر ملوث للبيئة في العالم، صادقت السبت على الاتفاقية الدولية للمناخ التي تم التوصل اليها في باريس في 12 كانون الاول/ديسمبر خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي.

وقالت شينخوا ان الهيئة التشريعية العليا في النظام الشيوعي، صوتت على “اقتراح المصادقة” على هذه الاتفاقية التاريخية الرامية لاحتواء الاحترار العالمي لأقل من درجتين مئويتين، واذا أمكن الى درجة ونصف الدرجة مئوية، وذلك بالمقارنة مع ما كانت عليه حرارة سطح الكوكب ما قبل الثورة الصناعية.

وكانت 175 دولة وقعت في نيسان/ابريل في نيويورك، على هذه الاتفاقية التي أبرمت في كانون الاول/ديسمبر في باريس، ولكنن دخولها حيز التنفيذ يستدعي اقرارها في كل بلد من البلدان بحسب الآليات الدستورية المتبعة لديه (تصويت برلماني او مرسوم…).

ومن المحتمل ان تحذو الولايات المتحدة حذو الصين في المصادقة على الاتفاقية في وقت لاحق من السبت.