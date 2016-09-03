الرئيس دوتيرتي يعلن “حالة الإنفلات الأمني” في الفلبين

مانيلا - د ب أ – أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي السبت، “حالة الانفلات الأمني” في البلاد بعد مقتل 14 شخصاً في انفجار قنبلة في سوق ليلي في مدينة دافاو مسقط رأسه.

وأكد دوتيرتي على أن إعلانه هذا لا يرقى إلى فرض الأحكام العرفية، لكن من شأنه أن يسمح له بمطالبة الجيش بمساندة الشرطة في إقامة نقاط التفتيش وزيادة الدوريات الأمنية.

وقال للصحافيين خلال زيارة قبل الفجر لموقع التفجير في مدينة دافاو، التي كان يشغل منصب رئيس بلديتها، “هذه كلها أوقات استثنائية.. يمكنني إصدار أوامر للجنود بتفتيش المباني.”