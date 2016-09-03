أوباما يدعو الصين لوقف استعراض العضلات في بحر الصين الجنوبي

واشنطن - رويترز – قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمحطة (سي.إن.إن) الإخبارية في مقابلة ستبث يوم الأحد، إنه ينبغي للصين أن تتحلى بالمزيد من المسؤولية في الوقت الذي تكتسب فيه مزيداً من النفوذ العالمي، وتتجنب استعراض عضلاتها في النزاعات مع الدول الأصغر بشأن قضايا مثل السيادة في بحر الصين الجنوبي.

وقال أوباما الذي يقابل الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل بالصين، إنه يدعم الصعود السلمي للصين لكنه أوضح أنه ينبغي لبكين أن تدرك أنه “مع ازدياد القوة تزداد المسؤوليات.”

وأضاف في مقتطفات أذاعتها المحطة، “إذا وقعت معاهدة تدعو للتحكيم الدولي بشأن القضايا البحرية.. فحقيقة كونك أكبر من الفلبين أو فيتنام أو دول أخرى … ليست مبرراً لأن تستعرض عضلاتك… عليك أن تلتزم بالقانون الدولي.”

وخسرت الصين وهي أحد الأطراف الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، قضية تحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي. وخلصت محكمة في لاهاي إلى أن الصين ليس لها حقاً تاريخياً في مياه بحر الصين الجنوبي وأنها انتهكت حقوق الفلبين. ورفضت بكين الحكم.

وقال أوباما “عندما نراهم ينتهكون القواعد والأعراف الدولية كما رأينا في بعض الحالات ببحر الصين الجنوبي أو في بعض سلوكياتهم عندما تتعلق الأمور بالسياسة الاقتصادية نكون حازمين جداً، وقد أوضحنا إليهم أنه ستكون هناك عواقب.”