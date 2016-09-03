آبي يحث بوتين على العمل معا لحل خلاف على جزر

فلاديفوستوك – رويترز – دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، إلى العمل معاً للتوصل لحل نهائي لخلاف على جزر أدى إلى تعكير العلاقات بين الجانبين لأكثر من 70 عاماً.

ووجه آبي هذا النداء في كلمة ألقاها في مؤتمر للأعمال في مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية بحضور بوتين.

وقال آبي”بوصفي زعيم اليابان فإنني مقتنع تماماً بصحة الموقف الياباني، في حين أنكم فلاديمير بوصفك زعيم روسيا فإنك واثق تماماً من صحة الموقف الروسي.”

“ومع ذلك فإذا استمرينا على هذا النحو فإن نفس المناقشة ستستمر لعقود أخرى. وبترك الموقف على ما هو عليه فلن أستطيع أنا أو أنت ترك احتمالات أفضل للأجيال المقبلة.”

وتطالب اليابان بالسيادة على سلسلة من الجزر الواقعة في غرب المحيط الهادي تسيطر عليها روسيا تسمى الأراضي الشمالية في اليابان وكوريا الجنوبية في روسيا.

وأدى الخلاف على سلسلة الجزر التي سيطرت عليها القوات السوفيتية في نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى عدم استقرار العلاقات الدبلوماسية مطلقا منذ ذلك الوقت واستبعاد إبرام معاهدة سلام رسمية بين البلدين.

وعمل شينتارو آبي والد آبي على حل هذا النزاع في الثمانينات كوزير للخارجية .

وجاءت كلمة آبي بعد يوم واحد من إجرائه محادثات مع بوتين والاتفاق على عقد اجتماعي قمة آخرين بحلول نهاية العام للتعجيل بمفاوضات معاهدة السلام.