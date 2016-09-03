بوتين: روسيا مستعدة لاتخاذ خطوات حاسمة لحل خلاف مع اليابان بشأن جزر

فلاديفوستوك - رويترز – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات حاسمة لحل نزاع مع اليابان عمره 70 عاماً بشأن سلسلة من الجزر بالمحيط الهادي تسيطر عليها روسيا.

وقال بوتين في منتدى للأعمال في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى شرق روسيا، حيث تقاسم منصة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي “يجب ألا يشكل الماضي عقبة أمام التحرك قدماً للأمام.”

“علينا أن نفكر في كيفية التخلص من المشكلات التي لا تسمح لنا بالتحرك قدماً للأمام .”

وأضاف أنه على الرغم من أن روسيا مستعدة للتحرك بشكل حاسم سعياً للتوصل إلى حل للخلاف فيجب التفكير بتأن في كل الخطوات.