جاويش أوغلو وكيري يبحثان الأوضاع في سوريا

هانغتشو - الأناضول – التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مدينة هانغتشو الصينية، السبت، نظيره الأمريكي جون كيري، عشية انعقاد قمة مجموعة العشرين، حيث تناولا آخر التطورات في المنطقة لا سيما الأوضاع في سوريا.

وقالت مصادر دبلوماسية، إنَّ اللقاء الذي استمر لمدة ساعة تقريباً، تمحور حول الجهود التي تبذلها تركيا في مكافحة “منظمة غولن”، وإعادة زعيمها “فتح الله غولن” المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

كما ناقش الوزيران آخر التطورات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأوضاع في سوريا، والتطورات في مدينتي جرابلس ومنبج شمالي حلب، بالإضافة إلى مكافحة تنظيم “الدولة الاسلامية”.

وتنطلق الأحد وعلى مدار يومين متتاليين، أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية تحت عنوان “نحو اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط”.

و”مجموعة العشرين”، منتدى تأسس في 1999 بسبب الأزمات المالية في تسعينات القرن الماضي، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم.

وتضم المجموعة 20 عضواً هم: الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية من قارة آسيا، وجنوب إفريقيا من إفريقيا، والأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية، وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا من أوروبا، إضافة إلى روسيا وتركيا من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن أمريكا الشمالية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأخيراً أستراليا.