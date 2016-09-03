السلطات المصرية تفتح معبر رفح لسفر الحالات الإنسانية

غزة - الأناضول - فتحت السلطات المصرية، السبت، معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين.

وقالت هيئة المعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية بغزة والتي تديرها حركة حماس، في تصريح مكتوب: “فتحت السلطات المصرية، صباح اليوم، المعبر في كلا الاتجاهين لمدة يومين متتالين”.

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون مخصصاً للطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.

وتجمع مئات المسافرين منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، الخميس، عن سماح السلطات المصرية بفتح معبر رفح اليوم والأحد، في كلا الاتجاهين لـ”عبور الحالات الإنسانية”.

في السياق ذاته، رحبت وزارة الداخلية بغزة في بيان لها، بفتح السلطات المصرية لمعبر رفح، وناشدت بفتحه بشكل دائم ومستمر.

وأضافت: “هناك نحو 25 ألف حالة إنسانية في قطاع غزة، بحاجة ماسة للسفر عبر المعبر، من بينهم أكثر من 4 آلاف مريض و3 آلاف طالب”.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح في 29 يونيو/حزيران الماضي، لمدة 5 أيام غير متصلة، تمكّن خلالها بحسب هيئة المعابر نحو 3 آلاف مسافر من الحالات الإنسانية من مغادرة قطاع غزة.

والثلاثاء الماضي، فتحته “استثنائياً”، لمدة ثلاثة أيام لسفر حجاج قطاع غزة إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013 لدواع تصفها بـ”الأمنية”، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.