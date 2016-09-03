رئيس البرلمان الأوروبي يطالب بمواصلة مفاوضات الانضمام مع تركيا

دوسلدورف - د ب أ – أعرب مارتين شولتس رئيس البرلمان الأوروبي، عن اعتقاده بأنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الاستمرار في مفاوضات الانضمام مع تركيا على الرغم من كل الصعوبات.

وفي مقابلة مع صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية الصادرة السبت، قال شولتس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، “بديهي” وذلك في رده على سؤال حول ما إذا كان ينبغي مواصلة المفاوضات مع تركيا.

في الوقت نفسه، قال شولتس إن قرار إجراء المفاوضات تم بالإجماع ويجب أن يكون قرار قطع المفاوضات بالإجماع أيضاً لكنه استبعد حدوث ذلك، ” فقط لأنه يمكننا من خلال ذلك التفاوض مع تركيا بشكل مباشر حول مواضيع مثل حرية الصحافة وسيادة القانون”.

من ناحية أخرى، استبعد شولتس إمكانية انضمام تركيا قريباً إلى الاتحاد الأوروبي بسبب سياستها الداخلية والخارجية.

كانت النمسا أبدت مؤخراً عدم ممانعتها في قطع مفاوضات الانضمام مع تركيا، لكن غالبية الدول الأخرى الأعضاء يرفضون هذا الإجراء حتى الآن.

وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا توتراً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في منتصف تموز/يوليو الماضي، حيث يشتبه العديد من ساسة التكتل في عدم التزام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون في تعامله مع الداعمين المحتملين لمحاولة الانقلاب.