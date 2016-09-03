الجيش الحر يكتشف نفقاً استخدمه “تنظيم الدولة” في جرابلس السورية

جرابلس – الأناضول – اكتشف الجيش السوري الحر، نفقاً سرياً، في محيط مدينة جرابلس شمالي سوريا، كان يستخدمه قناصو تنظيم “الدولة الاسلامية” قبل تحرير المدينة من قبضة التنظيم بدعم من عملية “درع الفرات” التي أطلقتها تركيا قبل أيام.

وقالت مصادر في الجيش الحر، إنهم عثروا على نفق يبلغ طوله 30 متراً، في قرية “خربة” شمال نهر الساجور (أحد روافد نهر الفرات) بريف جرابلس، خلال تمشيطهم المنطقة، عقب تحريرها من تنظيم “الدولة”.

وأوضحت المصادر أن النفق الذي كان يستخدمه قناصو التنظيم، يتسع لخمسة أشخاص، ومزود ببطارية للإضاءة، ومكان مخصص للنوم، فضلاً عن مخزون الطعام.

وأشارت إلى أن التنظيم أخلى المكان قبيل سيطرة فصائل الجيش الحر على المنطقة.

وفجر 24 أغسطس/آب الماضي، ودعماً لقوات الجيش السوري الحر، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “الدولة” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء، حيث جرى تحرير المدينة ونحو 30 قرية محيطة بها.