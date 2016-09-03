تنظيم “الدولة” يفجر مشروع مياه مدينة الرطبة العراقية

الأنبار - الأناضول – قال العقيد وليد الدليمي، من قيادة عمليات الأنبار (إحدى تشكيلات الجيش العراقي)، السبت، أن تنظيم الدولة الاسلامية فجر مشروع مياه مدينة الرطبة (غرب) وقطع المياه كلياً عن المدينة، فيما يقوم التنطيم بحشد عناصره للهجوم على مدينة حديثة غرب الرمادي.

وأوضح الدليمي، أن “عناصر تنظيم الدولة قاموا في مدينة الرطبة (بمحافظة الأنبار) بوضع عبوات ناسفة في داخل مشروع آبار ماء الرطبة الواقعة 20 كم شرق المدينة (المضخة الرئيسية التي تغذي مدينة الرطبة بالماء الصالح للشرب)”.

وأضاف الدليمي، أن “تنظيم الدولة قام بتفجير المشروع بواسطة عبوات ناسفة مما أدى الى تدميره بالكامل وانقطاع الماء عن أهالي المدينة كلياً”.

وخضعت مدينة “الرطبة” منذ منتصف عام 2014، الى سيطرة تنظيم الدولة، فيما تمكنت القوات العراقية وبمساندة العشائر من استعادة السيطرة عليها قبل أربعة شهور، وتولى تأمين المدينة قوات مشتركة بمساندة العشائر السنية.

وحول تحركات الدولة كشف الدليمي، أن “التنظيم يقوم بتحشيد عناصره للهجوم على مدينة حديثة 160كم غرب الرمادي، بواسطة عناصره المدججين بالأسلحة والآليات، من الجهتين الغربية والشرقية للمدينة”.

وأكد الدليمي، أن “مقاتلي العشائر والقوات الأمنية انتشروا لصد أي هجوم أو تقدم للتنظيم نحو مركز حديثة”. مبيناً أن “طيران الجيش العراقي قام بقصف عدد من الأهداف التابعة لداعش، وأوقع عدداً من القتلى بين صفوف التنظيم وتدمير عدد من العجلات التابعة لهم”.

ومنذ أشهر، تشن القوات العراقية هجمات ضد مسلحي “الدولة”، في محافظة الأنبار، التي تمتلك حدوداً مع كل من سوريا والأردن والسعودية، ونجحت تلك القوات في استعادة مناطق شاسعة من المحافظة، بينها مدينة الرمادي مركز المحافظة، وجزيرة الخالدية، والفلوجة كبرى مدن المحافظة، غرب العاصمة العراقية بغداد.