مصادر: مقتل 8 من قوات الأمن في اشتباكات بجنوب شرق تركيا

ديار بكر - رويترز – ذكرت مصادر أمنية السبت، أن ثمانية من قوات الأمن التركية و11 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني المحظور قتلوا في اشتباكات دارت الليلة الماضية بجنوب شرق تركيا.

ودار الاشتباك في إقليم فان القريب من الحدود مع إيران، وجاء بعد يوم من أحداث عنف اجتاحت جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية وقتل فيها 27 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني، وسبعة على الأقل من قوات الأمن.

ويشهد جنوب شرق تركيا موجات عنف منذ انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف العام مع حزب العمال الكردستاني في يوليو تموز 2015.

وذكرت وكالة الأناضول نقلاً عن حاكم الإقليم أن هناك عملية جوية مستمرة بالمنطقة اليوم بعد اشتباكات الليلة الماضية.

وقتل نحو 40 ألف شخص معظمهم من الأكراد منذ رفع حزب العمال الكردستاني السلاح أول مرة قبل ثلاثة عقود. وتعتبر تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.