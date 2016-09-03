أردوغان يدعو قادة “العشرين” لاتخاذ موقف مبدئي من كافة أشكال الإرهاب

هانغتشو - الأناضول – دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قادة مجموعة العشرين في قمتهم التي ستنطلق الأحد في مدينة هانغتشو الصينية، لاتخاذ موقف مبدئي من الإرهاب بكافة أشكاله وعدم التمييز بينها.

وقال أردوغان في حوار مع قناة “سي سي تي في” (CCTV) الرسمية الصينية: “لا يوجد إرهابي جيد وإرهابي سيئ، كلهم سيئون، ومن أجل هذا علينا جميعاً أن نتخذ موقفاً مبدئياً من الإرهاب بكافة أشكاله”.

وأشار إلى أن من بين القضايا الرئيسية التي تهم تركيا في قمة العشرين، عمل المرأة، ومصادر التهديد للاستقرار العالمي ومنها الإرهاب وأزمة اللاجئين، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية مكافحة الفقر، من أجل تحقيق مستوى أعلى من الرفاه للاقتصاد العالمي.

وحول الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها بلاده، أوضح أردوغان بالقول:” بعض الدول لموقعها الاستراتيجي، تتعرض للإرهاب (…) وأنا ألعن كل المنظمات على اختلاف أشكالها التي تندرج تحت هذه الظاهرة”.

وأشاد الرئيس التركي بدور الصين وأهميتها في إدارة الاقتصاد العالمي، نظراً لحجم صادراتها البالغة 2.3 ترليون دولار، وفائض تجاري يبلغ 590 مليار دولار، و2.3 احتياطي النقد الأجنبي.

وبين أردوغان أنَّ دور الصين في الاقتصاد العالمي مؤثر وبالغ الأهمية، كثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وقطعت أشواطاً كبيرة في مجال الصناعات العسكرية وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى التحول الإيجابي الكبير الذي تمر به الصين والذي لمسه في المطار ومركز المدينة والبيئة.

ووصل الرئيس التركي، الصين ظهر الجمعة على رأس وفد يضم نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة والموارد الطبيعية براءات البيرق، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية هاقان فيدان، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تنطلق غدًا الأحد وعلى مدار يومين، تحت شعار “نحو اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط”.

والتقى أردوغان اليوم، نظيره الصيني شي جين بينغ، في لقاء ثنائي أعقبه لقاء موسع جمع مسؤولين من كلا البلدين تم التوقيع خلالهما على عدد من الاتفاقيات.

ومن المنتظر، أن يلتقي أردوغان على هامش القمة، نظرائه الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي باراك أوباما، والياباني شينزو أبي، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

كما ستجمعه قمة مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، فضلاً عن عقد لقاءات ثنائية مع رؤساء دول وحكومات أوروبية.

و”مجموعة العشرين”، منتدى تأسس في 1999 بسبب الأزمات المالية في تسعينات القرن الماضي، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم.

وتضم المجموعة 20 عضواً هم: الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية من قارة آسيا، وجنوب إفريقيا من إفريقيا، والأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية، وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا من أوروبا، إضافة إلى روسيا وتركيا من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن أمريكا الشمالية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأخيراً أستراليا.