المعارضة تستخدم سلاح الجو لأول مرة في معاركها مع القوات السورية

دمشق - د ب أ – كشف فصيل جند الاقصى التابع للجيش السوري الحر، عن استخدام كتائب المعارضة السورية ولأول مرة ، طائرة بدون طيار في معاركهم مع القوات الحكومية السورية في ريف حماة الشمالي .

وبث جند الأقصى أحد الفصائل المشاركة في معركة ريف حماة الشمالي تسجيلاً مصوراً ليل الجمعة /السبت، يظهر فيه قصفه لعناصر من القوات السورية بطائرة بدون طيار، أثناء المعارك على جبهة بلدة معردس في ريف حماة الشمالي.

وأظهر شريط فيديو تم بثه على شبكة الأنترنت، طائرة بدون طيار وهي تلقي صواريخ صغيرة على مركز للقوات الحكومية السورية قيل إنها قرب بلدة معردس في ريف حماة الشمالي .

ويعتبر هذا الانجاز تطور نوعي من قبل قوات المعارضة التي كانت تكتفي باستخدام الطائرات بدون طيار بالتصوير فقط، والآن أدخلت سلاح الطيران على محدوديته في معاركها ضد قوات النظام التي كان لسلاح الجو الدور الأبرز في تقدمها وقصف اهدافاً بعيدة .

وفي سياق معاركها مع القوات الحكومية، نشرت جبهة فتح الشام المعارضة إنفوجرافيك أظهرت فيه عدد قتلى القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها والآليات التي دمرها مقاتلو الجبهة بجبهات جنوب حلب، شمالي سوريا.

وظهر في “الإنفوجرافيك” الذي نشر الجمعة خسائر القوات الحكومية خلال شهر آب / أغسطس حيث بلغ عددهم 250 قتيلاً فضلاً عن تدمير 20 آلية .