طيران التحالف يستهدف معسكراً للحوثيين بمحيط دار الرئاسة بصنعاء‎

صنعاء - الأناضول – شن طيران التحالف العربي، السبت، غارتين على معسكر يسيطر عليه الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد مراسلنا أن طيران التحالف شن غارتين على معسكر “النهدين” المطل على دار الرئاسة جنوبي صنعاء والواقع تحت سيطرة الحوثيين وقوات صالح.

وأشار إلى أن أعمدة الدخان تصاعدت بشكل كثيف جراء القصف، دون أن يعرف على الفور حجم الخسائر الناجمة عن ذلك.

وفي الوقت الذي مازال فيه طيران التحالف يحلق في أجواء صنعاء، لم يتسن الحصول على تعقيب من قبل الحوثيين حول هذا الأمر.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً ضد مسلحي الحوثي وقوات صالح، تقول الرياض إنه “جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده”.