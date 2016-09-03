من هي “بيرين سات الخليج” التي غزت صورها “الانستغرام”

دبي ـ انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام” حصد نسبة مشاركة كبيرة بين جمهور الخليج على وجه الخصوص حمل عنوان “صمود الكندري بيرين سات الخليج”، ويرصد مجموعة من “الهاشتاغات” التي تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية لوصف الكندري.

الفيديو أظهر الشبه الكبير الذي يتحدّث عنه الجمهور بين النجمتين، على صعيد الأدوار وحتى الإطلالة والأزياء التي إختارتها الكندري في أحدث إطلالاتها ضمن أعمالها التلفزيونية، ما قسم الجمهور بين مؤيد ومعارض.

وقد تضمّن الفيديو ردّاً من صمود على هذا التشبيه واللقب، حيث كشفت أنّها إستغلّت تواجدها في تركيا منذ فترة وذلك لتسوّق ملابس تشبه ملابس بيرين في مسلسلاتها، ولم تنفِ تأثرها بها خلال الفترة الماضية.

يُشار إلى أنّ صمود تستعدّ للعودة إلى جمهورها من خلال المسرح، في عمل مسرحي يحمل عنوان “مصنع الكاكاو 2″ ستُعرض خلال أيام عيد الأضحى على مسرح تنمية المجتمع في منطقة الزهراء، من تأليف فاطمة العامر وإخراج علي العلي.