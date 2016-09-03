ميريام فارس تثير زوبعة من الغضب على “انستغرام” بصور عارية

بيروت ـ نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ميريام، صورًا جديدة لها، عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، وهي عارية الجسد تمامًا، واكتفت بالتعليق قائلة “إجازة سعيدة”.

وانهالت التعليقات من قبل متابعي النجمة الشابة، على مواقع التواصل الاجتماعي، على الصور، حيث انقسمت الآراء إلى جبهتين، الأولى تهاجم ميريام، وتتهمها بتقليد فناني الغرب دون مراعاة عادات وتقاليد العرب، يبنما أكدت الأخرى أنه ليس من حق أحد أن يتدخل في الحرية الشخصية لها.

كانت ميريام فارس نشرت صورة وهي تغطي جسدها العاري بقبعة، ما أثار غضب متابعيها على “انستغرام”.