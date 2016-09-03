“باب الحارة” يفقد بطلاً جديداً من أبطاله… وخلافات كبيرة في الكواليس

بيروت ـ دارت عدسة المخرج السوري بسام الملّا لتصوير الجزء التاسع من سلسلة “باب الحارة” وسط أجواء مشحونة بالتوتر بين الملّا والمخرج السوري ناجي طعمي الذي أخرج الجزء الثامن وفق جريدة “الأخبار” اللبنانية.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن خلافات من نوع آخر أخذت تدب بين الملا والمخرج ناجي طعمي، ما يهدد الأخير بالخروج من المشاركة بإخراج العمل، ليستعين الملا بمخرج آخر سطع نجمه في الدراما السورية وهو سيف الدين سبيعي.

وأضاف أن الملا سيسعى كعادته لقتل أحد الشخصيات في العمل، وهذه المرة ضحيته الفنانة صباح الجزائري “أم عصام”، بعد محاولاتها المتكررة رفع أجرها ورفض الملا ذلك، رغم أنه لم يعرف عن النجمة السورية مبالغتها في الأجر، ولكن أنباء ترددت عن أنّ المخرج السوري يسعى لقتل شخصية “أم عصام” في الحلقتين الأخيرتين.