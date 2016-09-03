تونسي اختبأ تحت السرير فاكتشف أن زوجته الشابة تخونه في غرفة نومه مع جاره السبعيني

تونس ـ تقدم تونسي في الأربعينات من عمره بشكاية للشرطة بولاية منوبة ضد زوجته التي أكد أنه ضبطها في غرفة نومه مع رجل يبلغ من العمر 75 سنة و يعمل بالقرب من منزله كمختص في تصليح الأجهزة الإلكترونية.

وذكرت صحيفة “الصريح”، أن الزوج المتضرر كان يشك في تصرفات زوجته التي تغير سلوكها معه فقرر مراقبتها وتتبع خطاها إلى أن اكتشف أنها على علاقة مع أحد الأشخاص الذين يقومون بإصلاح الأجهزة الإلكترونية.

كما علم أن هذا الأخير يستغل خروجه للعمل ثم يتسلل إلى منزله ويلتقي بزوجته في غيابه، فقرر بذلك ضبطهما متلبسين وفي يوم الواقعة أعلم زوجته أنه سيتوجه إلى العمل كعادته ثم تسلل إلى غرفة النوم واختبأ تحت السرير إلى أن قدم المتهم وهو شيخ يبلغ من العمر 75 سنة فضبطه متلبسا مع زوجته.