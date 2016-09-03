أرادا التسلية… فاغتصبا قاصرة وقتلاها ر

لندن ـ أوقفت الشرطة الهندية شابّين عشرينيين، بعدما أقدما على اغتصاب فتاة (12 عامًا)، وقتلها في كولكاتا في الهند.

وفي تفاصيل الحادثة، فإن الفتاة التي تعيش في الشارع مع والدتها من دون أي مأوى، كانت تنام عندما انتشلها الشابان ونقلاها داخل سيارة حيث قاما باغتصابها.

وبحسب التحقيقات، فإن الشابان اللذان كانا في حال من السكر، أرادا أن يتسليا، فأقدما على خنق الفتاة بعد اغتصابها وقاما برميها في قناة.

ولاحقًا تمّ توقيف الشابين، بعدما ادّعى عليهما قريب للفتاة.