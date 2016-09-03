ماليزيا تسجل أول حالة إصابة محلية بفيروس زيكا

كوالالمبور - د ب أ – ذكر مسؤولو الصحة السبت، أن ماليزيا سجلت أول حالة إصابة محلية بفيروس زيكا.

وقال المدير العام بوزارة الصحة، نور هشام عبد الله إن المصاب هو رجل (61 عاماً) في ولاية صباح شرق البلاد في بورنيو.ولم يسافر مؤخراً للخارج.

وأضاف في بيان”تبين أن الاصابة بزيكا، من المرجح أكثر أنها من مصدر محلي. المريض ربما عضته بعوضة إيديس، مصابة بالفيروس″.

وتابع نور هشام أن المريض أصيب بحمى في 27 آب/أغسطس وسعى للعلاج الطبي في 30 آب/أغسطس. وعانى الرجل أيضاً من ألم في العضلات وجفاف.

وسجلت وزارة الصحة الخميس، أول إصابة في البلاد بفيروس زيكا، لامرأة (58 عاماً)، كانت فى زيارة لابنتها في سنغافورة قبل بضعة أيام، المصابة أيضاً بالفيروس.