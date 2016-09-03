روسيف تدين قرار عزلها من قبل مجلس الشيوخ البرازيلي

برازيليا - الأناضول – أدانت ديلما روسيف، رئيسة البرازيل المعزولة، السبت، قرار العزل الذي أصدره مجلس الشيوخ في بلادها، الأربعاء الماضي، على خلفية اتهامها بـ”التلاعب في معطيات الموازنة العامة وانتهاك القواعد المالية”.

وقالت روسيف في تصريح صحافي، أنها ستشكل “معارضة قوية” أمام الحكومة الجديدة. مشيرة الى أنها ستغادر القصر الرئاسي في غضون 30 يوماً، وأنها ستنتقل بعد ذلك إلى مسقط رأسها في مدينة “بورتو أليغري” جنوبي البرازيل.

وذكرت روسيف أنها تمتلك خططاً سياسية لكن ليست طويلة الأجل، في هذه المرحلة، وأنها لا تعمل من أجل الحصول على مناصب، ولن تقف بعيداً عن الجمهور.

وأكدت الرئيسة المعزولة أن ميشال تامر، هو الرئيس الشرعي للبلاد، وأنها لن تصمت إزاء أي محاولة لقمع الاحتجاجات من قبل الحكومة.

يشار أن الشرطة في البرازيل قمعت احتجاجات نظمها أنصار الرئيسة المعزولة، بعد تعيين تامر، رئيساً جديداً للبلاد.

وكانت دول أمريكا اللاتينية، أدانت عزل مجلس الشيوخ البرازيلي، الأربعاء الماضي، رئيسة البلاد، وسحبت دبلوماسييها لدى البرازيل.

وأدى ميشال تامر، اليمين الدستورية وأصبح رئيساً للبرازيل بعد ساعات من عزل روسيف.