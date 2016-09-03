آلاف الأكراد يتظاهرون في مدينة كولونيا الألمانية تأييداً للزعيم الكردي أوجلان

كولونيا - د ب أ – بدأت في مدينة كولونيا غربي ألمانيا السبت، مظاهرة كردية بمشاركة عدة آلاف من الأشخاص.

وحمل العديد من المتظاهرين صوراً لعبد الله أوجلان زعيم حزب العمال المسجون، كما وضعوا صورة كبيرة لأوجلان على خشبة المسرح المعد لإلقاء الكلمات فى موقع المظاهرة.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) محظور في ألمانيا منذ عام 1993.

وقال يورجن ماتيس رئيس شرطة كولونيا إن شعارات حزب العمال غير مسموح بإظهارها لكن من المسموح رفع صور أوجلان، ” وقد وضعنا في هذا الإطار خطاً واضحاً تماماً، ولن نحيد عن هذا الخط”.

وأشار ماتيس إلى أن المظاهرة يجري مراقبتها بدقة، وأن كل الأمور تسير حتى الآن بسلام.

من جانبه، جدد بيرند ريكسينجر، زعيم حزب اليسار، وأحد الخطباء في المسيرة، مطالبته الخاصة برفع الحظر عن حزب العمال وقال :” نحن نؤيد بشكل مطلق رفع الحظر عن حزب العمال”.

وأعرب ريكسينجر عن اعتقاده بخطأ العزلة التامة لأوجلان، واختتم تصريحاته قائلاً:” وفي هذا الصدد، نحن نطالب بشكل واضح تماماً بأنه لا ينبغي أن يقبع أوجلان لفترة أطول بل يجب الاستعانة به في المفاوضات”.