القوات الليبية تباشر هجوما جديدا على آخر مواقع تنظيم الدولة في سرت

سرت- أ ف ب- باشرت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية السبت هجوما جديدا على آخر مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في سرت، معلنة السيطرة على مواقع جديدة في الحي رقم 3 في شرق المدينة، بحسب ما افاد بيان ومقاتل حكومي.

وقال المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص الهادفة لاستعادة سرت في بيان على صفحته على فيسبوك “قواتنا تتقدم داخل الاجزاء التي تتحصن فيها فلول داعش الهاربة بالحي رقم 3 وتسيطر حتى الآن على عدة مواقع″.

وأكد مقاتل في القوات الحكومية قي سرت (450 كلم شرق طرابلس) لوكالة فرانس برس “الاشتباكات بدأت. قواتنا تهاجم اخر مواقع داعش”.

واعلن المستشفى المركزي في مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، مركز القوات الحكومية، انه استقبل اليوم “شهيدا واحدا من قوات البنيان المرصوص، قضى نتيجة الاشتباكات ضد تنظيم داعش الارهابي”.

وشاهد مصور فرانس برس في سرت ثلاث سيارات اسعاف تنطلق مسرعة من المدينة الساحلية باتجاه مصراتة.

سيطرت قوات حكومة الوفاق مساء الاثنين على الحي رقم 1 في شمال المدينة، أحد اخر معقلين لتنظيم الدولة الاسلامية في سرت، لينحصر بذلك وجود التنظيم المتطرف في المدينة المتوسطية باجزاء من الحي رقم 3 في شرقها.