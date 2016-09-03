الانتهاء من إخماد حرائق آبار النفط في حقل القيارة في العراق

الموصل- د ب أ- أكد قائد عمليات محافظة نينوي العراقية اللواء نجم الجبوري السبت اخماد الحرائق في آبار نفطية في حقل القيارة النفطي جنوبي مدينة الموصل400/ كم شمالي بغداد./

وقال الجبوري لوكالة الأنباء الألمانية إن فرقا فنية نفطية وبالتعاون مع القوات الأمنية في ناحية القيارة، تمكنت من اخماد النيران في آخر بئرين للنفط من أصل 12 بئرا نفطيا تم تفجيرها من قبل تنظيم داعش مؤخرا.

وأضاف أن فرق المعالجة التابعة لعمليات نينوى تمكنت وبالتعاون مع فرق الاطفاء والقوات الأمنية من إخماد 12 بئرا نفطيا فجرها تنظيم داعش في ناحية القيارة، وأن الجهد الهندسي يعمل الآن على ازالة الاثار والاضرار التي لحقت بالبيوت والشوارع تمهيدا لإعادة الحياة الطبيعية الى سكان القيارة.