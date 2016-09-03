مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا يسيطرون على عدة قرى من تنظيم الدولة

بيروت- رويترز- قال مقاتلون سوريون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم تركيا انتزعوا السيطرة على عدة قرى من يد تنظيم الدولة الإسلامية السبت قرب الحدود التركية مع سوريا في تقدم جديد أمام التنظيم المتشدد.

وقالت كتائب حمزة وهي جماعة تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر إنها سيطرت على قرية عرب عزة قرب الحدود التركية وهي قرية شهدت ضربات جوية من طائرات تركية الجمعة.

وقال مصدر من فيلق الشام إن فصائل تقاتل تحت لواء الجيش السوري سيطرت أيضا على عدة قرى أخرى جنوبي عرب غزة.

وأكد المرصد السوري سيطرة مقاتلي المعارضة على عدة قرى.

ونفذت تركيا الأسبوع الماضي أول توغل كبير لها في سوريا منذ بدء الحرب الأهلية السورية قبل خمس سنوات. وتدعم دباباتها وطائراتها فصائل تحارب كلا من تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية.

وأثار هجوم أنقرة قلق الغرب وقالت واشنطن إن الهجوم الذي يستهدف وحدات حماية الشعب -وهي جزء من تحالف تدعمه الولايات المتحدة ويقاتل الدولة الإسلامية أيضا- يخاطر بتقويض الهدف الأوسع وهو تخليص سوريا من التنظيم المتشدد.

وبدأت القوات التركية وحلفاؤها من مقاتلي المعارضة السورية الحملة في 24 أغسطس آب بانتزاع بلدة جرابلس الحدودية من تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن تحول تركيزها إلى مواقع قال الجيش إنها تابعة لوحدات حماية الشعب. وتنفي وحدات حماية الشعب أي وجود لها هناك.

وتقع عرب عزة على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الغرب من جرابلس.