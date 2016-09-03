السراج يمثل ليبيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري

طرابلس- د ب ا- أكد مصدر في وزارة الخارجية الليبية بطرابلس تمثيل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لليبيا في الدورة العادية الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري في نيويورك، حسبما ذكر اليوم السبت موقع بوابة افريقيا الاخباري الليبي.

كان رئيس مجلس النواب المنتخب الليبي المستشار عقيلة صالح قد هدد الشهر الماضي الأمم المتحدة بمقاضاتها أمام مكمة العدل الدولية في لاهاي على خلفية ما سماه “الموقف المتعنت” للمنظمة الدولية و”انتهاكها للميثاق والدستور الليبي وسيادة ليبيا” .

وقال عقيلة في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي “تصرف الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بتمثيل ليبيا في اجتماعات المنظمة يجعلها جزءا من المشلكة الليبية، ومن شأنه أن يزيد من تعقيد المشهد الليبي، ويساهم في إطالة أمد الانقسام، وسيعمق كل محاولات حل الأزمة الليبية، وإذا استمر هذا الموقف المتعنت من الأمم المتحدة فسيضطر مجلس النواب إلى رفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الأمم المتحدة، لانتهاكها للميثاق والدستوري الليبي وسيادة ليبيا”.

ونبه عقيلة في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الاعتراف السابق لأوانه وغير المبرر لمجلس الأمن في قراره رقم (2259) لسنة 2015م بحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج قبل أن تتشكل، لا يعطي الحق للأمانة العامة للأمم المتحدة في انتهاك الدستور الليبي، وميثاق الأمم المتحدة بفرض مجموعة أشخاص على الشعب الليبي تحت مسمى حكومة الوفاق الوطني كبديل للحكومة الشرعية، ودعوتهم لتمثيل ليبيا في اجتماعات الأمم المتحدة”.

كان مجلس النواب الليبي قد صوت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي على عدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني ،غير ان الاخيرة تمارس مهامها من مقرها في طرابلس، فيما تمارس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب مهامها من طبرق.