مسؤول عراقي: تنظيم الدولة يفجر محطتي الكهرباء والماء في قضاء الرطبة

الرمادي- د ب ا- أعلن قائمقام قضاء الرطبة العراقي عماد أحمد السبت قيام تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بتفجير محطتي الكهرباء والماء في القضاء / 500كم غرب بغداد/.

وقال أحمد لوكالة الأنباء الألمانية إن تنظيم داعش المتواجد على أطراف القضاء قام بالتسلل ليل أمس الى محطتي الكهرباء والماء في قضاء الرطبة وتفجيرهما من خلال عبوات ناسفة شديدة الانفجار.

وأضاف أن التفجير تسبب في تدمير المحطتين بالكامل، مؤكدا أن انقطاع هذه الخدمات سيبقى حتى تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم وطرده منها بغية إصلاح المحطتين.

وحررت القوات العسكرية العراقية قضاء الرطبة الواقع أقصى غرب البلاد والمحاذي لحدود سوريا والمملكة الأردنية من الجهة الغربية في أيار/ مايو الماضي من تنظيم داعش بمساندة طيران التحالف الدولي.