نائب عراقي: 20 ألف نازح إيزيدي عادوا إلى سنجار منذ أغسطس 2014

بغداد- الأناضول- قال النائب الإيزيدي في البرلمان العراقي حجي كندور، السبت، إن “20 ألف نازح إيزيدي عادوا إلى مناطقهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، في الوقت الذي لا تزال فيه 3000 إمراة إيزيدية مختطفة بيد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)”.

وأضاف كندور للأناضول أن “عدد النازحين الإيزيديين الذين نزحوا من سنجار بعد مهاجمتها من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي في آب/ أغسطس 2014 يقدر بـ 400 ألف، عاد منهم حتى اليوم فقط 20 ألف شخص”.

وعزى كندور قلة عدد العائدين إلى “استمرار سيطرة التنظيم على مناطق قريبة من سنجار وتدمير البنى التحتية للمدينة”.

وأضاف كندور أن “عدد ضحايا الإيزيديين بلغ 3000 آلاف قتيل منذ آب/ أغسطس 2014، فيما لايزال التنظيم يختطف عددا مماثلا من نسائهم منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم غالبيتهن في مدينتي الرقة (سوريا) والموصل”.

وبحسب تعداد سكاني رسمي أجري عام 2013 يبلغ عدد سكان قضاء سنجار أكثر من 88 ألفا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 سيطرت قوات البيشمركة بمشاركة مسلحين من الأقلية الإيزيدية ودعم من طيران التحالف على سنجار من قبضة تنظيم “داعش”.

والإيزيديون مجموعة دينية، يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل (شمال)، ومنطقة جبال سنجار في العراق، فيما تعيش مجموعات أصغر في تركيا، وسوريا، وإيران، وجورجيا، وأرمينيا.