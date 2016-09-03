سقوط ثلاث قذائف صاروخية من الجانب السوري على كليس التركية

كليس- الأناضول- سقطت السبت، ثلاث قذائف صاروخية مصدرها الأراضي السورية، على مركز مدينة كليس جنوبي تركيا.

وقالت ولاية وان في بيان لها إن شخصاً أصيب جراء سقوط ثلاثة قذائف على مناطق مختلفة من مركز مدينة كليس في الساعة 13.15 بالتوقيت المحلي (10.15 تغ) تم التأكد بأنها أُطلقت من داخل الأراضي السورية (مناطق سيطرة داعش).

من جانبها، ذكرت رئاسة الأركان التركية في بيان لها حول الموضوع، أن مدفعيتها ردت على مصدر إطلاق القذائف، وأنها حققت إصابات مباشرة وقضت على الإرهابيين المتورطين.

ووفق مراسل الأناضول، سقطت ثلاث قذائف صاروخية من نوع “كاتيوشا” على مناطق مختلفة من المدينة إحداها في أرض مزروعة بأشجار الزيتون، والثانية قرب مستشفى كليس الحكومي، بينما الثالثة على حي “قره بكير”.

وتشهد كليس في الآونة الأخيرة، سقوط قذائف صاروخية من مواقع سيطرة تنظيم “داعش” في سوريا، أسفر بعضها عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.