لأول مرة.. قوة “مسيحية” مقاتلة تحرر قرية من تنظيم “الدولة الإسلامية” في الموصل

نينوى- الأناضول- أفاد مصدر عسكري عراقي اليوم السبت أن قوة من المكوّن المسيحي تمكّنت من تحرير قرية، ضمن محور الخازر، شرق الموصل، من قبضة “الدولة الإسلامية”، في أول اختبار لمقاتلي الأقليات ضمن تشكيل تأسس مؤخراً لمحاربة تنظيم “الدولة”.

وقال العميد بهنام عبوش، آمر قوة وحدات حماية سهل نينوى (مسيحية) لـ “الأناضول” إن “قواته تمكّنت من تمشيط قرية بدنة كبير، وهي ضمن قرى قضاء الحمدانية، والواقعة ضمن محور الخازر (إحدى جبهات القتال مع تنظيم “الدولة الإسلامية”)، شرق الموصل، وتشرف عليها قوات البيشمركة (الإقليم الكردي)”.

وأوضح عبوش أن “مقاتلين مسيحيين فقط هم من نفذوا العملية وبإسناد جوي من قبل طائرات التحالف الدولي”.

وأضاف عبوش “القرية تعود للشبك (طائفة كردية) وكانت خالية من السكان بعد سيطرة داعش عليها”، مبيناً بأن “قواته نجحت في الاختبار الأول الذي كلفت به، ومن المؤمل أن تنسحب القوة إلى وحداتها بعد انجاز المهمة”.

ويشارك مقاتلو “وحدات حماية سهل نينوى” إلى جانب قوات البيشمركة الكردية ضمن محوري تلسقف والخازر شمال وشرق الموصل.

وبدأت الحكومة العراقية في مايو/ أيار الماضي بالدفع بحشود عسكرية قرب الموصل، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من “الدولة الإسلامية”، ووصل مئات الجنود والناقلات المدرعة، والدبابات، إلى قاطع مخمور الذي تتخذه قيادة عمليات نينوى مقراً بديلاً لها.

والموصل أكبر مدينة عراقية يسيطر عليها التنظيم المتشدد، منذ يونيو/ حزيران 2014. ‎