إسرائيل توقف إصلاحات في السكك الحديدية تحت ضغط أحزاب دينية اعتبرتْها “انتهاكاً لحرمة يوم السبت”





تل ابيب- د ب أ- تواجه إسرائيل اضطرابات في حركة السكك الحديدية اليوم السبت عقب نزاع سياسي بشأن إصلاحات في السكك الحديدية في يوم العطلة اليهودية.

وأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الأشغال لإقامة القطار الجديد في تل ابيب بسبب معارضة الأحزاب الدينية، التي تعتبر هذه الأشغال انتهاكاً لحرمة يوم السبت.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الإسرائيلية اليوم عن استئناف حركة القطارات بين تل أبيب وحيفا الساعة السابعة من مساء غد فقط.

وقالت الشركة إنها ستعمل، بالتعاون مع وزارة الدفاع، على ترتيب حافلات خاصة لنقل جنود الجيش إلى قواعدهم بعد عطلة نهاية الأسبوع، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

ودعت الشركة المسافرين إلى الاطلاع على مزيد من التغييرات المحتملة عبر مركزها الإعلامي الهاتفي أو موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت.