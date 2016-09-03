عشرات آلاف الأكراد يتظاهرون ضد اردوغان في ألمانيا





كولونيا- أ ف ب- تظاهر عشرات آلاف الأكراد السبت في كولونيا غرب ألمانيا، تعبيراً عن احتجاجهم على سياسة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد الهجوم الذي شنّه الجيش التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وقالت وكالة “دي بي ايه” الألمانية إن نحو ثلاثين ألف شخص شاركوا في التظاهرة، وهو رقم يتطابق مع الرقم الذي قدّمه المنظمون. ورداً على سؤال لـ “وكالة فرانس برس″ رفضت شرطة كولونيا تأكيد صحة هذا العدد.

وبدأ المتظاهرون بالتجمع قرابة الساعة 9،30 ت غ، وجرت التظاهرة من دون أي حادث يذكر، بحسب ما أعلنت الشرطة، التي حشدت ألفاً من عناصرها لحماية التظاهرة، وخصوصاً لمنع أي صدام مع أتراك يعيشون في ألمانيا ويناصرون اردوغان.

وحمل المتظاهرون صوراً لزعيم “حزب العمال الكردستاني” عبدالله اوجلان مطالبين بإطلاق سراحه. ولا يزال اوجلان مسجوناً في تركيا منذ العام 1999.

وأطلق المتظاهرون هتافات مناهضة لحملات الاعتقال التي تقوم بها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب منتصف تموز/يوليو الماضي، وأيضاً هتافات احتجاجاً على الدخول التركي لشمال سوريا.

ويعتبر المتمردون الأكراد في شمال سوريا أن الهدف الأول للجيش التركي هو ضربهم أكثر مما هو ضرب مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن جمعية ناف-ديم الكردية هي التي دعت للتظاهرة. وتعتبر الاستخبارات الألمانية أن هذه الجمعية قريبة من “حزب العمال الكردستاني”.

وتصنف الولايات المتحدة “حزب العمال الكردستاني” في خانة التنظيمات الإرهابية، وكذلك الاتحاد الأوروبي. وتحظر ألمانيا أي نشاط لهذا الحزب منذ العام 1993.

وكانت كولونيا شهدت في نهاية تموز/يوليو تظاهرة أخرى ضخمة، لكنها كانت تعبيراً عن الدعم لاردوغان، وجمعت نحو 40 ألف شخص.

وتعيش في ألمانيا جالية تركية كبيرة جداً فيما يبلغ عدد الأكراد نحو مليون شخص.