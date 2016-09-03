تظاهرة في لندن احتجاجاً على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي





لندن- أ ف ب- شارك نحو ألفي شخص في تظاهرة جابت شوارع لندن السبت للإعراب عن استيائهم من نتيجة الاستفتاء الذي جرى في حزيران/يونيو وأدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحمل المتظاهرون أعلام الاتحاد الأوروبي، بينما لوّن آخرون وجوههم بألوان الاتحاد، وحملوا لافتات كتب عليها شعارات “أوقفوا بريكست” و”نحن بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي”.

وصوت 51,5% بالمئة من المشاركين في الاستفتاء لصالح خروج لندن من الاتحاد الأوروبي مقابل 48,1% صوتوا من أجل البقاء في الاتحاد الذي يضم 28 بلداً.

وتقول رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن حكومتها لن تفعّل المادة 50 التي تطلق العملية الرسمية لخروج بريطانيا قبل العام المقبل.

وقال ديفيد هيلمان (42 عاماً) مدير إحدى الجمعيات الخيرية “لا نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي”، داعياً إلى إجراء استفتاء ثان.

وأضاف “أعتقد أن الناس هنا يأملون حقاً في أن لا يحصل (الخروج). نحن هنا لمحاولة منع ذلك”.

أما الكوميدي ايدي ايزارد، الذي أطلق حملة من أجل بقاء بلاده في الاتحاد فانضم إلى المسيرة وقال “هل فات الأوان؟ كلا. سنواصل النضال”.

وجرى احتجاج مضاد أقل عدداً لمؤيدي بريكست حمل المشاركون فيه لافتات كتب عليها شعار “لا نريد مزيداً من الأعذار، نريد الخروج الآن”.

ويطالب منظمو مسيرة الاحتجاج على بريكست الحكومة بوقف تفعيل المادة 50، ويريدون إسماع صوتهم في كيفية تنفيذ عملية الخروج.