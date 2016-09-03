“حزب العمال الكردستاني” قتل 18 جندياً تركياً وحارساً





انقرة- أ ف ب- ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” الحكومية السبت إن عناصر من “حزب العمال الكردستاني” قتلوا 18 جندياً تركياً وحارساً في مواجهات في شرق تركيا وجنوب شرقها الجمعة والسبت.

وقالت الوكالة إن خمسة جنود أتراك قتلوا في عملية صباح السبت ضد المتمردين الأكراد في محافظة هكاري (جنوب شرق).

وأوضح المصدر أن 20 جندياً آخرين أصيبوا، بينهم ثلاثة بجروح بالغة في مواجهات قرب الحدود مع العراق.

وصباح السبت، قتل ثلاثة جنود أتراك خلال عملية ضد المتمردين الأكراد في شوكوركا بالمحافظة نفسها، وفق “الأناضول”.

وقتل ثمانية جنود أتراك الجمعة في مواجهات مع متمردين أكراد في محافظة فان الشرقية، بحسب ما نقلت الوكالة عن مكتب محافظ فان الحدودية مع إيران.

وأصيب ثمانية جنود في هذه العملية التي نفذت ضد “المنظمة الإرهابية الانفصالية”، وهي تسمية السلطات التركية لـ “حزب العمال”.

وفي وقت متأخر الجمعة قتل جنديان وحارس قرية عند حاجز في مردين (جنوب شرق) في هجوم نسب إلى “حزب العمال” وفقاً لوكالة “الأناضول”.

والحارس من السكان الذين يساعدون القوات التركية للتصدي لـ “حزب العمال الكردستاني”. وأصيب ثلاثة حراس آخرين بجروح.

وقتل 13 مقاتلاً من “حزب العمال الكردستاني” في غارات شنتها طائرات تركية في جبال تندوريك (محافظة فان) كما قال مكتب المحافظ.

وبحسب وكالة “الأناضول” يواصل سلاح الجو التركي عملياته.

ومنذ انهيار وقف إطلاق النار في تموز/يوليو قتل أكثر من 600 عنصر في قوات الأمن التركية على أيدي “حزب العمال الكردستاني” بحسب وكالة “الأناضول”. ويصعب التحقق من هذا العدد.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ بدأ “حزب العمال” تمرده المسلح في 1984.