 لبنان يحبط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 5 ملايين دولار من الهند إلى سوريا عبر مطار الحريري الدولي

بيروت- د ب أ- أحبطت القوى الأمنية اللبنانية اليوم السبت عملية تهريب كمية من الحبوب المخدرة من الهند إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي ( مطار بيروت) بقيمة حوالى خمسة ملايين دولار أمريكي.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة اليوم إن معلومات توافرت “عن قيام مجموعة من الأشخاص بمحاولة إدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ” ترامادول” ، مهربة من الهند الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وتنوي تهريبها إلى سوريا”.

وأضاف أنه تم ضبط مليون وخمسين ألف حبة “ترامادول” داخل 21 صندوقاً، قيمتها حوالى خمسة ملايين دولار أمريكي” ، مشيراً إلى أنه نتيجة الرصد والمتابعة تم التعرف على لبنانيين متورطين بالعملية وإيقافهما.