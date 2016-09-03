الاستعدادات النهائية لإعلان الأم تريزا قديسة

الفاتيكان- رويترز- توافد عشرات الآلاف من الزوار على الفاتيكان اليوم السبت، حيث سيقود البابا فرنسيس قداس تطويب لمنح الأم تريزا لقب قديسة أمام كاتدرائية القديس بطرس غداً الأحد.

وسوف يشهد الزوار إعلان الراهبة قديسة رسمياً في احتفال تطويب رسمي.

ونمت الأعمال الخيرية التي بدأتها الأم تريزا بمفردها قبل 50 عاماً في الأحياء الفقيرة لكولكاتا أكثر المدن الهندية فقراً وأكبرها من حيث عدد السكان، لتمس قلوب الناس من جميع الأديان في مختلف أنحاء العالم.

وولدت الأم تريزا يوم 27 أغسطس آب 1910 لوالدين ألبانيين في سكوبي التي كانت تتبع يوغوسلافيا في ذلك الوقت.

وسافرت عام 1929 إلى كولكاتا حين كان عمرها 18 عاماً فقط، وتعلمت الجغرافيا في مدرسة تابعة لدير.

وبعد 20 عاماً افتتحت أولى مدارسها في أحياء كولكاتا الفقيرة. وهناك أسست إرسالياتها الخيرية التي تدير منازل لضحايا الإهمال والفقر والمرض من مختلف أنحاء العالم.

ووصلت أعمال الأم تريزا الخيرية إلى سكان الأحياء الفقيرة وضحايا المجاعات ومرضى الإيدز وفازت بجائزة نوبل للسلام عام 1979.

وتوفيت الأم تريزا عام 1997 عن عمر بلغ 87 عاماً.