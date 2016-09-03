تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بزعيم إسلامي في بنغلادش دين بجرائم حرب





دكا- أ ف ب- نفذت سلطات بنغلادش السبت حكم الإعدام شنقاً بمير قاسم علي، أحد أبرز قادة حزب الجماعة الإسلامية، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب، بحسب ما أعلن وزير القانون والعدل أنس الحق.

ونفذ الحكم بعلي، رجل الأعمال الغني والداعم المالي لأحد أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، بعدما دانته محكمة جرائم الحرب المثيرة للجدل والمتخصصة في الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن باكستان في 1971.

ونفذ حكم الإعدام في سجن كاشيمبور المشدد الحراسة في غازيبور، على بعد حوالى 40 كلم شمال دكا، وسط تشديد الإجراءات الأمنية خارج السجن وفي العاصمة.

وصرح الحق لـ “وكالة فرانس برس″ “نفذ الحكم عند الساعة 22,35 (16,35 ت غ)”.

وأعدم ستة من زعماء المعارضة بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعدما أنشأت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد محكمة جرائم حرب محلية في 2010.

وكان حكم الإعدام نفذ بحق خمسة من قادة المعارضة بينهم أربعة من القياديين الإسلاميين، دينوا بجرائم حرب منذ 2013. وقد نفذت بهم الأحكام جميعاً بعد يوم واحد من رفض المحكمة العليا طلبات الاستئناف التي تقدموا بها.

وبعدما رفضت محكمة بنغلادش العليا طلب استئناف أخير قدمه، رفض علي التقدم بطلب للرئاسة للعفو عنه، وهو ما يتطلب الاعتراف بالذنب.

والتقى علي أفراداً من عائلته للمرة الأخيرة في السجن قبل ساعات من تنفيذ الحكم. وقالت طاهرة تنسيم إحدى بناته بعدما التقاه 23 من أفراد عائلته “أكد طوال الوقت أنه بريء. وقال إنه يتم قتله بدون مبرر”.

وأضافت لـ “وكالة فرانس برس″ “قال إن الحكومة القمعية تقتلهم (الزعماء الإسلاميون) لمنع الإسلام من الرسوخ في المجتمع والبلاد”.

ويشكل تنفيذ حكم الإعدام ضربة قاسية لحزب الجماعة الإسلامية، الذي ساعد مير قاسم علي (63 عاماً) في إحيائه عبر جمعيات خيرية وأعمال تجارية مرتبطة به بعد حصول الحزب على ترخيص في سبعينيات القرن الماضي.

وقد خطف ابنه مير أحمد بن قاسم الذي كان عضواً في فريق الدفاع عنه، في آب/اغسطس الجاري من قبل أجهزة الأمن كما يعتقد، واعتبر معارضون ذلك محاولة للترهيب ولمنع أي احتجاجات ضد إعدامه الوشيك.

ومحكمة جرائم الحرب التي شكلتها الحكومة سببت انقساماً في البلاد، واعتبر مؤيدو “الجماعة الإسلامية” و”الحزب القومي” أكبر أحزاب المعارضة في بنغلادش أنها تهدف إلى تصفية قادتهم.

وقبل توقيفه في 2012 بسبب 14 تهمة بارتكاب جرائم حرب، كان مير قاسم علي رئيس مجموعة “ديغانتا ميديا كوربوريشن”، التي تملك صحيفة مؤيدة لحزب الجماعة الإسلامية ومحطة تلفزيون أغلقت في 2013 بتهمة إثارة توتر ديني.

وصرح رسول شيخ مسؤول الشرطة البارز لـ “وكالة فرانس برس″ السبت أن المسؤولين “اتخذوا أشد الإجراءات الأمنية” قبل تنفيذ الإعدام خشية أن يرتكب أنصاره الإسلاميون أعمال عنف.

ونشر أكثر من ألف شرطي في غازيبور ومئات من رجال شرطة الحدود أمام السجن وفي دكا، بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون “فرانس برس″.