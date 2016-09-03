“الجيش السوري الحر” يحرّر 10 قرى جديدة شمالي سوريا

أنقرة- الأناضول- تمكّن “الجيش السوري الحر” اليوم السبت من تحرير 10 قرى شمالي محافظة حلب السورية، في اليوم الحادي عشر لعملية “درع الفرات” التي تدعمها القوات التركية.

وبحسب بيانٍ صادر عن الجيش التركي اليوم فإن “السوري الحر” استطاع تحرير 10 قرى شمالي حلب، منها الأثرية والشيخ يعقوب، والوقف، وعياشة، والمثمنة، في محيط بلدة الراعي المتاخمة للحدود التركية، في إطار عملية “درع الفرات” التي انطلقت في 24 أغسطس/آب المنصرم.

وأوضح البيان أن الجيش التركي استهدف اليوم 20 هدفاً لتنظيم “الدولة الإسلامية” بواسطة 52 قذيفة مدفعية، و20 صاروخاً.

واستهدفت القوات التركية، منذ انطلاق “درع الفرات” في 24 أغسطس/آب الىمنصرم، 300 هدف لعناصر إرهابية، بواسطة ألف و306 رشقة، بحسب البيان ذاته.

وأضاف البيان أن “القوات المسلحة التركية تتخذ كافة التدابير اللازمة وبدقة متناهية، لمنع تضرر السكان المدنيين الذين يعيشون في المنطقة”.

والشهر الماضي، ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية، خاصة من “ب ي د” و”الدولة الإسلامية”، إذ يستهدف الأخير، الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.