﻿العالم يتلقى إشارات غريبة من نجم شبيه بالشمس

لندن ـ «القدس العربي»: تلقى الفلكيون على كوكب الأرض إشارات آتية من نجم يشبه الشمس معروف باسم (HD 164595) من على بعد 95 سنة ضوئية.

ويعتقد العلماء أن من المحتمل أن تكون هذه الإشارات نتيجة ظاهرة طبيعية فلكية تصدر عن تجمع كثيف من النجوم، ولكنهم طلبوا من فريق بحثي يُدعى (فريق البحث عن الكائنات الذكية خارج الأرض) تتبعها للتأكد من مصدرها.

وسيقوم الفريق بتتبع إشارات النجم (HD 164595) باستخدام تليسكوب «ألن» في شمال كاليفورنيا ومرصد «بوكويت» البصري في بنما.

ويثير النجم اهتمام العلماء كونه يشبه الشمس إلى حد كبير، حيث يصل متوسط درجة الحرارة على سطحه إلى نحو 261 مرة أكثر من حرارة الشمس، وهو أصغر عمرا من كوكب الأرض بنحو 100 مليون سنة.

ويقول علماء الفلك: «قد تكون هنالك كواكب أخرى غير مكتشفة بالقرب من النجم الشبيه بالشمس».

يذكر أن العلماء الروس تلقوا مثل هذه الإشارة قبل نحو عام، ولكن لم يكن ليعلم أحد بذلك حينها، وهنالك احتمال أن تكون هذه الإشارة ظاهرة طبيعية منتشرة على نطاق واسع.

ويؤكد مرصد الفيزياء الفلكية على ضرورة متابعة الرصد الدائم لهذا النوع من الإشارات، كما سوف تُناقش المسألة في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية خلال الشهر المقبل في المكسيك.