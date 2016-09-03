﻿الإمارات تعتقل شاباً لمدة 6 شهور للاشتباه بأنه «استهزأ» بسياساتها

لندن ـ «القدس العربي»: أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة سراح شاب من سلطنة عُمان بعد أن أمضى ستة شهور في سجون أبوظبي للاشتباه بأنه «استهزأ بدولة الإمارات وسياساتها» حيث انتهى القضاء الإماراتي بعد ستة شهور إلى تبرئة الشاب واخلاء سبيله بعد أن تأكد من أنه «يعاني مشاكل نفسية ولم يكن يقصد الاستهزاء بالدولة».

وفي تفاصيل القضية فان المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي قضت بتبرئة الشاب العُماني ثامر البلوشي من تهمة الإساءة لدولة الإمارات بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات الطبية التي تشير إلى أنه مصاب بحالة مرضية نفسية.

وكان الشاب العماني ثامر البلوشي قد تعرض للاحتجاز والحبس في دولة الإمارات منذ شهر آذار/مارس 2016 على خلفية إعلان رأيه أمام أفراد أمن الحدود في الحرب التي تشنها السعودية بالتحالف مع عدد من الدول العربية في اليمن ضد قوات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، والمعروفة باسم «عاصفة الحزم» ووجهت له السلطات في دولة الإمارات تهمة «الاستهزاء بسياسة دولة الإمارات وعاصفة الحزم».

وبرأت المحكمة البلوشي أخيراً وأمرت باخلاء سبيله بعد أن أمضى ستة شهور في سجون أبوظبي، في الوقت الذي كانت وزارة الخارجية العُمانية قد تلقت مطالبات في السابق من أجل التدخل لإطلاق سراح المواطن المعتقل بسبب الاشتباه بإبداء رأيه.

وكان أيوب، شقيق ثامر البلوشي، قد أفاد في 15 أيار/مايو الماضي أن ثامر تعرض للاعتقال في دولة الإمارات منذ شهر آذار/مارس 2016 وانه يحاكم في قضية أمن دولة بزعم «الاستهزاء بسياسة دولة الإمارات». وأوضح أيوب في مقابلة صحافية أن السلطات الإماراتية ألقت القبض على ثامر في منطقة الحدود بعد ساعات من التفتيش، حيث تطرق في حواره مع أفراد الأمن على الحدود، إلى الحرب في اليمن، وهو ما اعتبره أفراد الأمن إهانة وإساءة وسخرية على الرغم من نفي ثامر قصد اﻻستهزاء أو السخرية. وتم ترحيل الشاب ثامر البلوشي، إلى سجن العين في إمارة أبوظبي ومنه إلى سجن الوثبة ذائع الصيت في انتهاكات حقوق الإنسان، وتم حرمانه طوال الفترة الماضية من اصطحاب محامي أو السماح لأسرته بزيارته.

وقالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في بيان لها إن «السلطات في دولة الإمارات دأبت خلال الفترة الماضية على إختطاف واعتقال كل صاحب رأي يخالف رأي السلطات التنفيذية سواء كانت مرأة أو رجلا».

يشار إلى أنه سبق أن اختفت الشابة موزة محمد العبدولي (18 عاما) قسرياً لعدة أشهر، ثم ظهرت في محاكمة في الإمارات اعتبرتها منظمات حقوقية محاولة لتبرير الانتهاكات التي تعرضت لها الفتاة، كما تعرض للإختفاء أيضا الناشط الحقوقي العُماني معاوية الرواحي، والأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث والصحافي الأردني تيسير النجار، المعتقل منذ كانون أول/ديسمبر 2015.