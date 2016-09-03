﻿بوتين يدعو إلى الاتفاق مع أوبك على تثبيت إنتاج النفط واستثناء إيران

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس عن أمله في توصل بلاده ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى اتفاق بشأن تثبيت مستويات إنتاج النفط الخام في العالم بهدف دعم الأسعار، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الاعتراض المتوقع من جانب إيران على مثل هذا الاتفاق. وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية «من وجهة نظر المنطق والاقتصاد، سيكون من الصواب التوصل إلى نوع ما من الحلول الوسط. وأنا واثق من أن الجميع يفهمون ذلك. ونحن نعتقد أن هذا سيكون القرار الصائب بالنسبة لعالم الطاقة».

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى انهيار المحادثات بين روسيا ودول أوبك بشأن تثبيت مستويات الإنتاج بسبب رفض إيران الالتزام بمثل هذا الاتفاق، على أساس أنها ظلت لسنوات طويل تنتج كميات قليلة من النفط بسبب العقوبات الدولية التي تم رفعها عنها منذ شهور فقط . وقال بوتين إنه قد يوصي بعقد الاتفاق، عندما يلتقي بالأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي على هامش قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى، التي تستضيفها الصين الأحد المقبل. وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت بأكثر من 10٪ خلال الشهر الماضي بسبب التكهنات حول احتمال توصل أوبك والدول النفطية الأخرى غير الأعضاء فيها إلى اتفاق بشأن تثبيت مستويات الإنتاج خلال الاجتماع المنتظر في الجزائر في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وفقدت أسعار النفط أكثر من نصف قيمتها خلال العامين الماضيين ما ألحق أضرارا اقتصادية كبيرة بالدول المنتجة له، وهو ما يدفعها حاليا إلى التعاون من أجل إعادة الاستقرار إلى السوق.

وقال بوتين «اتمنى أن يتخذ في النهاية كل المشاركين في هذه السوق القرار الضروري، حيث أن مصلحة الجميع تكمن في وجود أسعار مستقرة وعادلة للطاقة في العالم».

وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان «شريك يعتمد عليه للغاية حيث يمكن التوصل إلى اتفاق معه، كما أن كل الأطراف ستحترم مثل هذا الاتفاق».

يذكر أن السعودية وروسيا من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، في حين أن منظمة أوبك التي تضم 14 دولة منها السعودية تنتج حوالي نصف إنتاج الخام العالمي. وعن موقف إيران قال بوتين إن منتجي النفط في العالم يدركون أن إيران تستحق السماح لها بالعودة الكاملة إلى أسواق النفط العالمية، بما يعني إمكانية إعفائها من الالتزام باتفاق تثبيت مستويات الإنتاج. (د ب أ)